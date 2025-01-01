Основният етап от подмяната на алейното осветление в парка „Заимов“ вече е завършен, съобщиха от пресцентъра на Столичната община (СО).

Положени са пет километра подземна мрежа, монтирани са 108 ниски и 54 високи нови стълба, подменени са две основни захранващи табла и са възстановени всички компрометирани настилки. На всички стълбове са предвидени нови LED паркови осветители, инсталирани са автоматични календарни контролери и са изградени нови и реконструирани ревизионни шахти, съобщават от СО.

Старото осветление в „Заимов“ отдавна не отговаряше на нуждите ни. Затова и толкова хора чакаха промяната, която реализирахме, както обещахме, посочи кметът Васил Терзиев в пост във Фейсбук и допълни, че се работи последователно да има светлина навсякъде в града – паркове, улици, споделени пространства.

"Заимов най-накрая светна! И паркът вече е по-безопасен и гостоприемен", каза още той.

СО, БГНЕС

От Общината посочват още, че в самото начало на ремонта екипите са установили гъста мрежа от корени на големи дървета по предвиденото за изграждане на електропреносната мрежа трасе. За да бъде гарантирано дългосрочното добро състояние и безопасност на дърветата, проектът е бил коригиран, а строителството временно преустановено. Работата е възобновена на 9 юни т.г..

Основна цел на подмяната на осветлението е паркът да бъде безопасен, комфортен и напълно функционален за всички посетители, посочват от столичната общинска администрация.

През март тази година кметът на София Васил Терзиев постави началото на цялостен ремонт и подмяна на линейното осветление в парка “Заимов”.