Разследват русенец за незаконно търсене на културно-исторически ценности, съобщиха от полицията.

53-годишният мъж от Русе е попаднал под прицел, след като бил заловен да работи с металотърсач в земеделска нива край село Горно Абланово.

Проверката е извършена на 17 ноември по време акция срещу незаконни дейности, свързани с културно-историческото наследство.

Хванаха иманяр със старинни предмети в Кнежа

Униформените са установили мъжа в момент, в който използвал металотърсач и лопата, а в нивата били открити няколко прясно изкопани дупки.

При последвало претърсване на адреса му е намерена монета с неправилна форма и белези, характерни за културно-историческа ценност.

Материалите по случая са докладвани в прокуратурата, а срещу мъжа се води разследване.