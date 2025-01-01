Полицията издирва Стефан Илиев Димитров от Русе, съобщиха от ОД на МВР.

52-годишният мъж е в неизвестност от юли. Издирването се осъществява по молба на негови близки, които са заявили желание органите на реда да разпространят информацията за търсенето му и чрез средствата за масова информация.

ОД на МВР-Русе

Описание на мъжа - ръст около 170 см, телосложение - слабо, кестенява коса - прошарена, зелени очи и бяло лице.

Гражданите, които имат информация за местонахождението на мъжа могат да сигнализират незабавно в ОД на МВР, телефони - 082/ 882-316 или 082/ 882-400 или в най-близоко Районно управление, както и на телефон 112.