За търговците и бизнеса няма да има никаква тежест, ако софтуерите, които ползват, отговарят на нормативно установения ред. Това каза пред журналисти министърът на финансите Теменужка Петкова след заседание на Министерския съвет.

"Това, което колегите от „Продължаваме промяната – Демократична България“ правят, ме навежда на мисълта, че имат резерви към борбата със сивата икономика, а това разколебава всички, които искат да бъдат лоялни по отношение на фиска", допълни министър Петкова.

„Да, България“ иска да отпадане на задължението за използване на софтуер за управление на продажбите

По-рано днес Мартин Димитров от "Да, България“, част от парламентарната група "Продължаваме промяната – Демократична България“, настоя по време на брифинг Министерството на финансите да направи промени в държавния бюджет за догодина и да отпадне задължението за ползване на софтуера за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО).

Колегите от „ПП-ДБ“ разпорстраняват неверни, некоректни и неточни твърдения, като първото от тях е, че СУПТО е софтуер, който НАП ще произведе и въведе, добави министър Петкова. Никакъв софтуер НАП няма да произвежда и да внедрява, и това няма да струва никакъв ресурс на българския бизнес. И сега съществуват определени изисквания, свързани със системите за управление на приходите в търговските обекти и това, че трябва да отговарят на нормативни изисквания, каза още тя.

Какво представлява СУПТО и защо предизвика толкова спорове

По думите ѝ тези изисквания не се променят. В чл. 118 от Закона върху ДДС е предвидено, че производителите и разпространителите на такъв тип софтуери трябва да ги декларират и да отговарят на изискванията на Наредба Н 18, като тази сертификация се извършва от НАП. НАП няма да произвежда и внедрява софтуер, каза още тя.

Всеки търговец, който ползва софтуер, отговарящ на изискванията на Наредба Н18 и към настоящия момент, няма никакви ангажименти и няма да извършва разходи. Задължението, което се въвежда със закона, касае само производителите и разпространителите на софтуери. Тези софтуер трябва да отговаря на изискванията на наредбата, каза още министър Петкова.

Фармацевтите обявиха протестна готовност заради новите правила за аптеките

Връщането на тази възможност - за СУПТО, е контролната дейност на НАП, в резултат на която се установяват редица случаи, в които в търговски обекти се ползват софтуери, неотговарящи на Наредба Н 18 и се създават условия за манипулиране на данни, за ощетяване на фиска по отношение на ДДС и други данъчни задължения, добави министър Петкова. По думите й това налага въвеждането на СУПТО в търговските обекти и въвеждането на задължение производителите и разпространителите на софтуер да получат одобрението на НАП. Към момента над 6000 търговски обекта ползват софтуер, одобрен от НАП.