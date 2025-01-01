Бойният празник на Сухопътните войски 19 ноември бе отбелязан по традиция с тържествено честване пред Пантеона „Майка България“ край село Гургулят, съобщиха от Министерството на отбраната.

Присъстваха президентът и върховен главнокомандващ Въоръжените сили Румен Радев, заместник-министърът на отбраната Радостин Илиев, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, командирът на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков, висши офицери, бивши командири на Сухопътни войски, военни аташета, представители на местната власт и др.

В приветствието си към личния състав на Сухопътните войски заместник-министърът на отбраната Радостин Илиев се обърна с думите: „В деня, когато отбелязваме празника на най-старата въоръжена сила, положила основите и мощта на Българската армия, заставам пред вас с чувство на благодарност и удовлетворение от постигнатите отлични резултати. С достойнство, при отчитането на отговорността при изпълнението на задълженията в мисиите, ученията и операциите, в които участвате“.

Министерство на отбраната

„Днес Сухопътните войски са наследник на традициите на предшествениците си, воювали за национално освобождение, обединение и отбрана на България, достойни наследници на героите от Сливница и Гургулят“, каза още заместник-министърът и допълни: „Сухопътните войски ежедневно доказват своите важност и значение за националната система за сигурност на страната, както и за колективната отбрана“. Той отбеляза също, че Министерството на отбраната прави всичко възможно да подкрепя тези, които са избрали службата в Българската армия, да повишава заплащането, да подобрява условията и социалните придобивки.

„Постигнахме редица успехи в изпълнението на инвестиционни проекти и проектите за модернизация във въоръжените ни сили. Тенденцията за модернизация на Сухопътните войски ще продължи устойчиво и вие имате шанса да вземете директно участие в тези положителни промени“, подчерта още заместник-министър Илиев. Той пожела на личния състав успехи, здраве и удовлетворение от службата, която се реализира в коренно променена, сложна среда за сигурност, в условията на съвременни предизвикателства и на фона на конфликти, кризи и войни.

„Благодаря ви за доверието, професионализма и инициативността. За успешно реализираните учения, за признатото участие в мисиите по опазването на мира зад граница, за незаменимата ви подкрепа към населението при пожари, наводнения и обезвреждане на невзривени боеприпаси“. С тези думи се обърна и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов към личния състав на Сухопътните войски по случай техния празник. Той изказа признателност и за тяхната мисъл за бъдещето и подготовка за технологиите на утрешния ден с развитието на способностите на Сухопътните войски.

„Въпреки трудностите, предизвикателствата, пречките и съмненията, процесът по модернизацията на Българската армия продължава да се изпълнява и надгражда в последните години. Приемаме и усвояваме новите бойни самолети, започнаха ходовите изпитания на първия български боен кораб, построен в българска корабостроителница, очакваме скорошното получаване на новите машини за пехотата. Сухопътните войски ще разполагат с напълно окомплектована бригада с нови бойни машини и машини за бойно осигуряване и логистична поддръжка“, подчерта адмирал Ефтимов. Той отбеляза, че когато посещава военните формирования, вижда ангажираността, старанието и усилията, които личният състав полага по подготовката и приемането на новата техника и въоръжение.

Министерство на отбраната

Началникът на отбраната посочи, че повод за оптимизъм дава и отбелязаният през 2025 г. ръст в окомплектоването на Българската армия. „Едни от основните причини за това са повишаването на заплащането на военнослужещите и развитието на социалния пакет. Ще продължа да настоявам, че българските воини заслужават подобаващо отношение на обществото към достойния им и тежък труд“, заключи адмирал Ефтимов.

Командирът на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков също приветства присъстващите: „На днешния ден, преди 140 години, възродената българска държава възстановява своите устои. Нашите предци, давайки живота си по тези места, само 7 години след Съединението, го защитават и утвърждават третата българска държава с щика на българската войска“. По думите му - и днес, както и преди 140 години, основата на Сухопътни войски са хората. „С техните умения, воля и вяра те могат с всичко, с което разполагат, да постигнат способностите, които са необходими, за да пазим страната си. Днес срещаме много пречки и препятствия, но знаем какво търсим, знаем накъде вървим и пречките няма да ни спрат“, подчерта командирът на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков.

На празника военнослужещи и цивилни служители от Сухопътните войски бяха наградени от началника на отбраната, заместник-министъра на отбраната, командира на Сухопътните войски. Пред Пантеона беше отслужен молебен и бяха поднесени венци и цветя.

В Сливница по-рано през деня бяха положени венци и цветя пред паметник „Петимата капитани“, след което военнослужещи от Сухопътните войски преминаха в пеши марш „По стъпките на Сливнишките герои” от паметника на капитаните до монумента „Героите на Сливница“ в центъра, където също бяха положени венци и цветя.