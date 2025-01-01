Най-малко 19 души за загинали в руските удари, нанесени по Западна Украйна през изминалата нощ, предадоха световните агенции, като се позова на украинското министерство на вътрешните работи и на спасителните служби.

При ударите са били нанесени щети на жилищни сгради на различни места, както и на промишлени инсталации и складове, при което са се разразили големи пожари.

В атаките бяха ранени общо 66 души.

Русия атакува през изминалата нощ Украйна с 470 дрона и 48 ракети.

Тежко пострада от ударите град Тернопил, където при обстрела бяха поразени 9-етажни жилищни сгради.