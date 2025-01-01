Новите цветни контейнери са правилно решение във верния момент, каза кметът на район „Средец“ Трайчо Трайков по време на представянето на новите контейнери на ЕКОПАК България, като част от инициативата за подмяна на всички контейнери в района.

В светлината на общите сюжети със сметосъбирането в София, хората започнаха да проявяват повече интерес към цветните контейнери, коментира той.

"Тази инициатива идва точно навреме. Вече хората масово знаят, че отпадъкът, който отива в цветните контейнери, не е отпадък, а ресурс, и за него общината няма да събира такси", каза още кметът Трайчо Трайков.

Район „Средец“ е първият район, в който подменяме контейнерите, каза Александър Урманов – изпълнителен директор на ЕКОПАК България. В района ще бъдат подменени общо 240 цветни контейнера. Ние оперираме в шест района в София - Средец, Триадица, Оборище, Красно село, Младост u Студентски, и това е първият район, в който започваме. През следващия един месец ще сменим всички контейнери в район „Средец“, а до края на 2027 г. ще бъдат сменени контейнерите във всички райони, в които работим. Новите контейнери са доста по -големи и по-лесни за използване, по-красиви със сигурност. Освен това отворите са им доста по-големи и са по- удобни за ползване, посочи Урманов.

Искам да се обърна към всички граждани на столицата и всички граждани в цялата страна да използват все повече и повече нашите контейнери за разделно събиране, защото отпадъкът, когато влезе в нашите контейнери, става ресурс, който се връща обратно в икономиката и по този начин защитаваме и природата и оставяме по-добро наследство за нашите деца, посочи той.

БТА

Урманов отбеляза, че се рециклира около 80% от това, което влиза в контейнерите. Защото има и граждани, които изхвърлят нечисти опаковки - има неща, които не трябва да влизат в нашите контейнери. Най-големият процент отпадък, който се рециклира, е стъклото, защото там хората най-малко бъркат кое да изхвърлят в зеления контейнер, а повечето грешки стават при хартиените и пластмасовите отпадъци, каза още Александър Урманов.

Новият тип контейнери са с обем 1700 литра, досегашните са 1500 литра. В следващите две години организацията планира да подмени изцяло всички над 2000 контейнера за разделно събиране в столицата с новия тип съдове, каза Урманов.

Материалът и структурата на новите контейнери, както и тежестта (в порядъка 80-85 кг в сравнение с 50 кг на досегашните), ги прави много по-устойчиви при вятър, бури или посегателства. Контейнерите имат модерна визия и нови стикери в унисон с предстоящите промени в изискванията на Европейската комисия за хармонизирани етикети за разделно събиране, които са предвидени в приетия през 2025 година Регламент (ЕС) 2025/40 за опаковките и отпадъците от опаковки и предстои да влязат в сила през следващите три години.

Контейнерите са изработени от пластмаса тип HDPE и метал, като и двата материала са 100 % рециклируеми, посочиха от ЕКОПАК България.