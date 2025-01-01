Турският министър на земеделието и горите Ибрахим Юмаклъ обяви, че започват засилени проверки на местата за продажба на улична храна след последните случаи на хранителни отравяния в страната, предаде турската държавна телевизия ТРТ Хабер.

Юмаклъ съобщи, че от началото на годината са извършени 1 143 000 проверки в обекти за хранене. На 26 591 нарушители са наложени глоби в размер на 2,265 млрд. турски лири, а 506 случая са предадени на прокуратурата. Той припомни, че Турция публикува редовно списъци с фирми, уличени във фалшификации и опасни практики.

Министърът представи и нова система, чрез която покупката на препарати за растителна защита ще става само с рецепта от упълномощени агрономи с цел да се ограничи неправомерната употреба на пестициди в земеделието. Системата ще бъде приложена в цялата страна догодина.

Паралелно се разработва мобилно приложение, което ще позволи на гражданите да подават сигнали за нередности в обекти за храни, като институциите ще реагират незабавно.

Министърът коментира и случая със семейството, чиито четирима членове починаха след предполагаемо хранително отравяне в хотел в Истанбул. По думите на Юмаклъ разследването продължава под ръководството на прокуратурата и отговорните ще понесат наказания.

След трагичния случай Министерството е предприело мащабна кампания за проверки в местата за продажба на храна, включително на улични търговци. Инспекторите проверяват условията на съхранение, срока на годност, риска от замърсяване и спазването на хигиенните изисквания.

Юмаклъ призова местните власти да засилят контрола върху обектите, на които издават разрешителни, и да закриват незаконните места за продажба.