Две деца на почивка загинаха от хранително отравяне в Ортакьой, туристически квартал на Истанбул, а родителите им са в интензивно отделение, съобщиха турските медии и здравните власти.

„Въпреки всички усилия децата на семейството, на възраст 6 и 3 години, не можаха да бъдат спасени. Родителите все още са в интензивно отделение“, посочи в "Екс" провинциалният директор за Истанбул на турското министерство на здравеопазването.

„Здравната дирекция започна разследване“, добави д-р Абдулла Емре Гюнер, който уточни, че семейството е било хоспитализирано с „подозрение за хранително отравяне“, предаде АФП.

Според частния телевизионен канал NTV семейството е от Германия, където живее голяма турска общност, и е било на почивка в Турция.

Местни медии информират, че те са се отровили от миди и пълнени картофи, закупени от уличен продавач.

Двойката и двете деца са били хоспитализирани, след като се почувствали зле, съобщава NTV.