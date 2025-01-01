Полските власти са арестували няколко души във връзка с взрива, повредил през почивните дни железопътната линия, водеща от Варшава към границата с Украйна, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на местни медии.

Говорител на Министерството на вътрешните работи и администрацията заяви, че заподозрените са разпитвани, но не предостави детайли колко са задържаните.

Полският премиер Доналд Туск по-рано описа експлозията като „безпрецедентен саботаж“. Външният министър Радослав Шикорски заяви, че това е „акт на държавен терор“.

Взривът повреди линията край град Мика, на около 100 км югоизточно от Варшава. Няма пострадали.

При отделен инцидент през почивните дни бяха унищожени електропроводи край източния полски град Люблин.

Вчера Туск заяви, че властите подозират двама украински граждани, сътрудничили с руските тайни служби, във взривяването на железопътната линия. Той допълни, че самоличността им е известна, но не може да бъде разкрита поради продължаващото разследване и че двамата вече са напуснали Полша, преминавайки в Беларус.