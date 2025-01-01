Полските служби за сигурност идентифицираха двама украински граждани, действащи от името на Русия, замесени в два акта на саботаж на железопътния транспорт, обяви премиерът на страната Доналд Туск, цитиран от полската новинарска агенция ПАП.

В събота експлозия разруши железопътна линия по маршрута между Варшава и Люблин, близо до жп гара Мика, окръг Гарволин. По-късно, близо до град Голомб, окръг Пулави, повредена линия доведе до внезапно спиране на влак с 475 пътници.

Туск заяви пред Сейма (долната камара на полския парламент), че двамата разкрити извършители са украински граждани, които от дълго време сътрудничат на руските служби.

След операцията те са напуснали страната, влизайки в Беларус през граничния пункт Тереспол.

Единият от заподозрените е бил осъден в град Лвов за актове на саботаж през май, докато вторият е жител на Донбас. Мъжете са преминали от Беларус в Полша през есента на тази година.

Туск допълни, че двата акта на саботаж са извършени на етапи.

„Първият включва монтиране на стоманена скоба на релсите, която вероятно е имала за цел да дерайлира влака... този опит за щастие се оказа напълно неефективен“, посочи премиерът.

Той добави, че деянието е трябвало да бъде записано с мобилен телефон с инсталирана на релсите външна батерия. Случаят е от 15 ноември, 20:58 часа, и е бил заснет от камера за наблюдение.

„Взривното устройство C4 е експлодирало с помощта на задействащо устройство, свързано с 300-метров електрически кабел. На мястото е било открито и известно количество от взривното вещество, което не е детонирало“, каза Туск.

Той добави, че устройството е взривено по време на преминаване на товарен влак Варшава – Пулави, без да причини дерайлиране. Нанесени са само незначителни щети на пода на вагона.

Туск заяви, че руските служби стоят зад всички на саботаж в Полша наскоро и добави, че досега са задържани 55 заподозрени в саботаж, като 23-ма от тях са арестувани.

Той припомни, че първият акт на саботаж е извършен през януари 2024 г. в югозападния град Вроцлав.

„Изпълнен е на същия принцип. Същият начин на действие, който се прилага не само в Полша, но и по целия свят“, добави Туск.

Руските власти се интересуват не само от непосредственото въздействие на подобни действия, но и от социалните и политическите последици. Те включват дезорганизация, хаос, паника, спекулации и несигурност, каза полският министър-председател.

Друга цел, добави той, е да се разпалят възможно най-радикалните антиукраински настроения.

„Наемат се граждани на други държави, най-често от Украйна ... Въпреки че сред задържаните има и един руски гражданин, Русия директно ли разкрива намеренията си, като наема свои граждани за подобни действия?“, попита риторично Туск.

Той обяви, че е възложил на вицепремиера и министър на цифровизацията Кшищоф Гавковски да следи какво се случва онлайн след саботажните актове.

Полша е в постоянен контакт с разузнавателните служби на съюзническите държави и ще бъде направено всичко възможно, за да се преследват извършителите на тези саботажи, посочи премиерът на Полша.

„Това може би е най-сериозната ситуация за сигурността на полската държава от избухването на пълномащабната война в Украйна. Границата е премината“, подчерта той.

Туск също така обяви, че във връзка с терористични заплахи е издал заповед за въвеждане на трето ниво на тревога - „Чарли“, отнасяща се за железопътните линии (критично ниво на тревога, при което опасността е потвърдена и има пряко въздействие върху района, където е въведена, бел. ред.).

Той добави, че е поискал и от министъра на външните работи Радослав Шикорски да предприеме незабавни дипломатически действия за връщане в Полша на заподозрените при терористичната атака.

Във връзка с актовете на саботаж, Комитетът за национална сигурност на полското правителство заседава заедно с военни и ръководители на службите за сигурност, както и с представител на президента, за да обсъдят последните заплахи за сигурността по железопътната линия Варшава – Люблин.