Съдия Росица Басарболиева е определена от днес за изпълняващ функциите председател на Административния съд в Русе до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. Това съобщи говорителят на съда в крайдунавския град Ваня Янева.

Съдия Басарболиева е определена за председател със заповед на изпълняващия функциите председател на Върховния административен съд Мариника Чернева след решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.

Янева обясни, че изборът се е наложил след преместването на досегашния изпълняващ функциите председател на Административния съд в Русе Диан Василев на длъжност "съдия" в Административен съд - София област.

Съдия Росица Басарболиева има повече от 29 години юридически стаж, от които пет години са в Районен съд в Русе, над пет години - в Русенския окръжен съд и повече от 18 години - в Административния съд в Русе, където до 2022 г., с кратко прекъсване, тя изпълнява длъжността "заместник-председател".