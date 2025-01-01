От днес (17 декември) до 22 декември за обезопасяване на откоси се въвежда временна организация на движение в 7-километров участък от АМ „Струма“ в област Перник.

От 08:00 ч. и 16:00 ч. ще се работи в отсечката между Студена и Старо село /от 26-и до 33-и км/ поетапно в двете платна за движение на автомагистралата.

При изпълнение на дейностите при подходящи метеорологични условия и за разполагане на нужната техника ще се ограничава достъпът до аварийната лента. По време на работата трафикът ще преминава в активната и скоростната лента.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но предвидените текущи работи са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфорта на пътуване, посочват оттам. Апелът към шофьорите е да се движат внимателно, да спазват правилата и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.