Намалена e видимостта тази сутрин на автомагистрала „Тракия“ в област Стара Загора. Това съобщи дежурният в Областното пътно управление (ОУП). Toй уточни, че видимостта е намалена до 50 метра.

Намалена видимост има и в района на Гълъбово, Раднево и курортното селище Старозагорски бани. Там тя е до 150 метра.

На двата старопланински прохода в областта - Шипка и Хаинбоаз поради ниските температури, съответно минус 4 и минус 2 градуса, има частично заледени пътни участъци, които са обработени.

Няма въведени допълнителни ограничения за движение по пътищата, уточниха от пътното управление.