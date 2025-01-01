При проверките на речни участъци по Черноморието са установени 27% с реални нарушения, каза министърът на околната среда и водите Манол Генов на брифинг в Министерския съвет след заседанието на правителството.

Проверките са направени по Северното и Южното Черноморие от Басейнова дирекция „Черноморски регион“, РИОСВ -Варна и РИОСВ- Бургас.

МОСВ: По-малко от половината инспектирани водни обекти по поречията на Черноморието са изрядни

Проверките са обхванали 52 речни участъка – 16 по Северното и 36 по Южното Черноморие. Манол Генов уточни, че са установени 14 участъка с нарушена проводимост, 7 покрити участъка, които са вкарани в тръби, 9 застроени, 6 коригирани участъка и 8 почистени некоригирани участъка.

По негови думи проверките показват, че най-голям проблем има в урбанизирани територии – Свети Влас, Елените, Лозенец, Царево, Слънчев бряг и Варна. Защитените зони като Ропотамо, Ахелой, Велека и др. са в изключително добро състояние, каза още министърът.

Съставен е акт за премахване на незаконен строеж при корекцията на р. Козлука в Елените

При проверките е установено още, че на много места водните участъци не са отразени в кадастралните карти.

В урбанизирани територии, специално на Свети Влас, Елените, Лозенец и Царево, констатирахме намалена проводимост на водните течения. В природните участъци не открихме нарушения, добави Генов. Готвим подробен доклад и правим проверки из цялата страна за нарушения при застрояването, коментира министърът по повод бедствието в Елените през октомври.

БТА

По думите на министъра са анализирани причините наводненията по Южното Черноморие, включително в района на Елените и Царево. Те са в резултат на критична комбинация от природни и антропогенни фактори и неспазване на изрични законови процедури – комбинация, довела до фаталните последици, сочи анализът.