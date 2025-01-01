"Трябва не само повече хора в ЕС да гласуват, но и да се явяват на избори" - това заяви председателят на Европейския парламент Роберта Мецола при откриването на среща в Брюксел с председателите на европейските национални парламенти. На срещата България е представена от председателя на Народното събрание Рая Назарян.

Всяка сутрин се събуждаме с новини, които ни напомнят колко е крехка демокрацията, добави Мецола. Войната на нашия континент продължава, геополитическото напрежение расте и свободите, които възприемахме като трайни, са поставени все по-често на изпитание. Дезинформацията продължава да изкривява действителността и все повече европейци се питат дали демокрацията още работи, дали да гласуват, дали си струват усилията, добави тя.

Трябва да докажем, че нашият демократичен модел продължава да допринася за обществото, призова Мецола. Тя отбеляза, че европейските парламентаристи носят отговорността да отвърнат на очакванията на хората.

Председателят на ЕП прикани европейските политици да имат предвид, че младите хора се запознават с политическите въпроси първо от социалните мрежи. Трябва да стигнем до тях и да положим повече усилия, за да преборим поляризацията и популизма, каза Мецола.

„Защитата на демокрацията днес трябва да бъде базирано не само на ценности, но и на технологичен капацитет“, заяви председателят на Народното събрание Рая Назарян пред участниците в Парламентарния форум за демокрация 2025 в Брюксел. Тя направи изказване в рамките на първата сесия на тема „Укрепване на парламентарната демокрация чрез гражданско участие“, съобщиха от правителствената пресслужба.

През следващите десетилетия нашите общества ще функционират в коренно променена информационната среда и ние трябва да се подготвим за това, отбеляза председателят на Народното събрание. Необходимо е да започнем открит дебат за демокрацията в светлината на един коренно променящ се свят, да разширим разбирането си за демокрацията в контекста на новите реалности, подчерта Рая Назарян.

Председателят на Народното събрание посочи, че скоростта на промяната задължава да се осъзнае, че защитата на демокрацията трябва да бъде базирана не само на ценности, но и на технологичен капацитет. Следващите поколения ще отстояват нейните принципи не само с идеи, но и с технологична компетентност, което налага да бъде поставен фокус върху образованието на младите европейци, заяви Рая Назарян. Това е дългосрочната инвестиция, която в голяма степен ще определи бъдещето на нашите общества, добави председателят на парламента.

Особено важно е националните парламенти в тясно взаимодействие с гражданското общество да участват активно в дефинирането на нови политики и приемането на съответното законодателство за повишаване на цифровата и медийната грамотност, подчерта Рая Назарян. Според нея трябва да се подкрепят и насърчават политики, които адекватно отчитат, че поколението на днешните деца и младежи живее в дигиталния свят и че демократичната ангажираност вече в голяма степен се формира от дигитални медии, социални мрежи, виртуални информационни ресурси и отворени енциклопедични системи, от изкуствения интелект.

Председателят на Народното събрание посочи, че националните парламенти трябва да инициират нови законодателни политики за целенасочено финансиране на социални мрежи, на комуникационни канали и на публични информационни ресурси, които създават среда за ново толерантно, информирано и идеологически необременено общуване в дигитална среда. Ние трябва непрекъснато да разширяваме образователните си програми и политики и чрез стратегическо партньорство с гражданското общество да адресираме ключови за демократичния процес аудитории – ученици, студенти и представители на гражданския сектор, подчерта Рая Назарян.

Уверена съм, че амбицията ни заедно да отстояваме европейския начин на живот и нашите ценности е най-силното ни конкурентно предимство, с което ще посрещнем предизвикателствата в свят на дълбоки промени, завърши изказването си председателят на Народното събрание.

В Парламентарния форум за демокрация 2025, организиран от Европейския парламент в Брюксел, участват представители на националните парламенти на държавите членки на ЕС, членове на Европейския парламент, представители на парламентарни мрежи и водещи експерти.