Днес времето ще се задържи облачно с валежи от дъжд, значителни на места в Югозападна, Централна Северна и Североизточна България, както и в южните райони на Източните Родопи. Жълт и оранжев код са в сила в част от страната. На по-малко места и по-слаби ще са валежите в югоизточните райони. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север-североизток. В Южна България ще задържи от юг-югозапад, ще е умерен, в югоизточните райони временно силен. Максималните температури в Северна България и по високите полета ще бъдат от 7° до 12°, а в Южна България и по Черноморието от 15° до 20°, в София - около 12°. Това сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.

През следващото денонощие времето в страната ще се задържи предимно облачно с валежи от дъжд, по-значителни по количество на места в Югозападна България, както и в крайните южни райони на Източните Родопи. През деня облачността временно ще намалява и валежите ще спират. Вятърът в котловините и низините временно ще стихва и там преди обяд ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност. В Южна и Източна България ще остане от юг-югозапад, ще е умерен, в югоизточните райони и северно от планините - силен и поривист. Жълт код за потенциално опасно време и силен вятър е обявен в половин България. Той е в сила за областите: Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково, Кърджали, Шумен, Разград, Търговище, Русе, Велико Търново, Габрово, Ловеч, Враца, Монтана, София област и София град.

Минималните температури ще бъдат в широки граници - между 5° и 10° в по-голямата част от страната до около 13°-15° в югоизточните райони. Максималните температури ще са предимно между 10° и 15°, в Южна България и местата чувствителни на южния вятър до около 20°-22°. В София минималната температура ще бъде около 7°, а максималната - около 18°.

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, по-значителни по количество в масивите в Югозападна Българи и в централните и източните райони от Стара планина. Над 2000-2200 метра дъждът ще преминава в сняг. Ще продължи да духа силен, по високите върхове и открити части и бурен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 6°.

По Черноморието ще бъде предимно облачно, с превалявания от дъжд главно сутринта, а през деня ще се задържи почти без валежи. Ще духа умерен до силен и поривист вятър от югозапад, по южното крайбрежие. Максималните температури ще бъдат от 15°-16° по Северното Черноморие до 21-22° на юг. Температурата на морската вода е 15°-16°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

През следващите дни времето ще остане доста динамично. Температурите ще са в широки граници, минималните ще са от 6°-7° в северозападните райони до 15°-16° в югоизточните, а максималните от 10°-12° на места в Западна България до 20°-22° в Източна. В петък и събота ще има по-значителни временни разкъсвания и намаления на облачността. Валежите ще са по-малко като количество и на по-малко места, главно в западните райони и в Рило-Родопската област. В Източна България вятърът ще остане умерен, временно силен, с южна компонента; в котловините в Западна България ще е слаб, временно ще стихва; там ще бъде мъгливо или с ниска облачност.