Един от външните електропроводи, който захранва с ток Запорожката АЕЦ в Украйна, бе възстановен днес, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на назначеното от Русия ръководство на централата.

Атомната електроцентрала, която е най-голямата в Европа, е под руски контрол от март 2022 г., когато силите на Русия превзеха значителна част от Югоизточна Украйна. Централата в момента не произвежда електричество и разчита на външно захранване за охлаждането на ядреното гориво и избягване на риска от авария.

Днепровският електропровод бе възстановен, след като по-рано този месец бе прекъсната връзката му със защитните системи на централата, се казва в изявлението на ръководството.

Централата е близо до фронтовата линия и Русия и Украйна периодично си разменят обвинения, че я обстрелват. Тя нямаше достъп до външно електроснабдяване в продължение на 30 дни през септември и по-голямата част на октомври и разчиташе на дизелови генератори.