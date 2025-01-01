49-годишен мъж пострада при трудова злополука в предприятие в Бяла, съобщиха от полицията.

Сигналът за инцидента е подаден на 18 ноември. Установено е, че при отварянето на врата към складово помещение, тежката конструкция е паднала върху служителя.

Мъжът работи като водач на самоходна складова машина. Пострадалият е транспортиран в болница в Русе.

Проведен е оглед на местопроизшествието, а причините за инцидента се изясняват. Уведомена е и Инспекцията по труда.