Дете задигна пари от баба си в Етрополе, съобщиха от полицията.

Жена е сигнализирала на 18 ноември, че от портмонето ѝ, което е било в чанта в дома ѝ, липсват 100 лева.

След разследване е станало ясно, че автор на посегателството е 10-годишният внук на жената.

Малолетният познайник на инспекторите "Детска педагогическа стая" е признал за стореното и показал на униформените къде е скрил парите.

Сумата е възстановена, а материалите по случая са докладвани в прокуратурата.