Разкриха кражби на пари от ученици в крумовградско училище, съобщиха от полицията.

Подаден е сигнал, че в продължение на 10 дни от раници на деца в класна стая изчезвали различни суми.

Кражба в училище: Дете взе пари от дамска чанта в кабинет

Установено е, че 11-годишно дете е прибирало парите в моменти, когато раниците на учениците не са били под надзор. Откраднати са били общо 115 лв.

Част от откраднатите пари са 12 ноември са били предадени с протокол. Работата по случая продължават инспектор от Детска педагогическа стая и група „Криминална полиция“ в Районно управление-Крумовград.