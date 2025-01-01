Светлините на най-голямото живо Коледно дърво в Европа ще бъдат светнати от самия Дядо Коледа на 29 ноември, от 17.30 часа на площад "България" в Димитровград, съобщиха от Общината.

Пристигането на дългоочаквания гост отново ще бъде изключително впечатляващо и ще зарадва деца и родители, дошли на събитието, за да преживеят вълнуващия миг. Коледното дърво, което се намира на площада на града е високо повече от 30 метра.

По традиция със запалване светлините на коледното дърво, грейва и цялата празнична украса в града, за да създаде неповторима празнична атмосфера през декември за жителите и гостите на града

Специално организиран за събитието Коледен базар ще отвори врати с интересни и тематични украси за предстоящите празници. В Работилницата на Дядо Коледа, малчуганите ще помагат на елфите да изработват коледно-новогодишни парти аксесоари и ще рисуват с брашно.

Занаячийница, сладкарница, поща, гостилница и разнообразна програма ще посрещнат Дядо Коледа на площада в Димитровград. В Коледен базар месни търговци ще предлагат ръчно изработени коледни свещи и тематични сувенири от вълна и различни украси за коледа, в сладкарницата ще има примамливи сладки изкушения, а в гостилницата ще се предлагат вкусна храна и вино.

Всеки желаещ ще може да си направи снимка пред атрактивен кът за снимки, за да запечата спомена от вълнуващото събитие, а пощата на Дядо Коледа тази година отново ще очаква писмата с желания на малчуганите.

Красива програмата от сцената в духа на Коледа ще радва малки и големи с хореографията на децата от Общинския център за танцово изкуство "Галаксико", музикалните изпълнения на талантливата Надежда Георгиева и магичната музика на електрическа цигулка в изпълнение на Ивелина Христова-Стефанова.

Разбира се красива заря очаква всички дошли на площада граждани, за вълнуващия миг с глейване светлините на Коледното дърво.