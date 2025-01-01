Усилено тече профилактиката на осветлението на най-голямото живо Коледно дърво в Европа, което се намира на централния площад в Димитровград и цялата коледна украса в града, съобщиха от Общината.

Община Димитровград

Украсата на най-голямата жива Коледна елха се извършва с помощта на вишка, заради впечатляващата височина на дървото, което е близо 30 метра. Коледното дърво ще бъде допълнено с 40 нови светещи топки в бяло и червено и 40 светещи капки.

И тази година на двата големи шадравана - пред Съдебната палата и на кръговото до новата автогара, са поставени ефектни светещи фигури. Атрактивно светещо влакче допълва празничната украса пред спортна зала „Младост“, а самата спортна зала е украсена със светещи завеси и мигащи блицове.

Община Димитровград

Красивата коледна картина се допълва от изключително елегантната украса на друг знаков обект в града - Водната кула трите лъча, към която са украсени със светещи звезди, а на върха на самата Водна кула има светеща топка, покрива е обточен със светеща завеси с дължина 50 см и светещи капки, перилата около знаковата сграда сияят със светещи завеси.

Община Димитровград

Пред културен дом "Химик" стилна светеща елха допълва празничната атмосфера. Светещи коледни орнаменти има на всички знакови кръстовища в града - на кръговото кръстовище в началото на парк "Пеньо Пенев" и това до бензиностанция ОМВ.

На основните булеварди в града - "Д. Благоев", "Г.С. Раковски", "Хр. Ботев", "Трети март" и "Ст. Стамболов", също са обновени съществуващите елементи.

Светещото небе по бул. "България" тази година ще бъде удължено с още 50 метра и цялата му дължина ще стане 120 метра. Очаква се светлините на Коледното дърво да бъдат запалени тържествено на 29 ноември, а традиционно със запалване светлините на елхата се включва и цялото коледно осветление в града.