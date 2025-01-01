Трети случай на пострадал след побой е регистриран в Стара Загора за последните дни. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в града.

Мъж на 51 г. е настанен за лечение в Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Проф.д-р Стоян Киркович“ с множество травми, но без опасност за живота. Сигнал за инцидента е подал пострадалият вчера. Той обяснил, че в понеделник в старозагорското село Михайлово му е бил нанесен побой от 32-годишен мъж.

Във Второ районно управление в Стара Загора е образувано разследване, а заподозреният е задържан за срок до 24 часа.

БТА припомня, че това е пореден случай на побой в града през последните дни. В неделя вечерта след сбиване мъж на 46-години беше настанен за лечение в лечебно заведение с черепно-мозъчна травма. Същият ден в парк „Бедечка“ е бил нанесен побой и на 15-годишен младеж.