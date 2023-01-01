Земетресение с магнитуд 4,7 по Рихтер е разтърсило Източна Турция. Трусът е бил на дълбочина 10 километра.
Земетресение от 4,1 по Рихтер край гръцкия остров Крит
Това сочат данните на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).
Земетресение от 4,1 по Рихтер край гръцкия остров Крит
Това сочат данните на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).
[GFZ] M4.7 Jan-15 03:41:38 UTC, Turkey, Depth:10.0km, https://t.co/AXAIzMQlZW #quake pic.twitter.com/KbFwZ8NN9V— Earthquakes (@earthquakesApp) January 15, 2023