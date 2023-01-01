Земетресение с магнитуд 4,7 по Рихтер е разтърсило Източна Турция. Трусът е бил на дълбочина 10 километра. 

Земетресение от 4,1 по Рихтер край гръцкия остров Крит

Това сочат данните на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).
   

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