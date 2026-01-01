Володимир Зеленски
Володимир Зеленски / БТА

Президентът на Украйна Володимир Зеленски започна посещение в Германия, по време на което ще се проведат консултации между двете правителства. Това беше съобщено на журналисти от говорителя на държавния глава Сергий Никифоров, съобщи Укринформ.

Програмата на посещението по-специално предвижда преговори между Зеленски и германския канцлер Фридрих Мерц, както и участие на лидерите на двете страни в украинско-германски междуправителствени консултации.

Никифоров съобщи, че след Берлин президентът на Украйна ще посети и Норвегия, където в Осло ще проведе разговори с министър-председателя Йонас Гар Стьоре. Утре Зеленски ще бъде в Рим, припомня АНСА.

Вчера Зеленски заяви, че преговорите с европейските партньори за създаване на съвместна система за защита на небето ще се проведат тази седмица.

Пламен Йотински/БТА
