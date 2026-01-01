Президентът на Украйна Володимир Зеленски започна посещение в Германия, по време на което ще се проведат консултации между двете правителства. Това беше съобщено на журналисти от говорителя на държавния глава Сергий Никифоров, съобщи Укринформ.
Програмата на посещението по-специално предвижда преговори между Зеленски и германския канцлер Фридрих Мерц, както и участие на лидерите на двете страни в украинско-германски междуправителствени консултации.
As I exclusively revealed last night, was Volodymyr Zelenskyy travelling to Germany.— Tim White (@TWMCLtd) April 14, 2026
He's now in Berlin, met by German Chancellor Friedrich Merz.
Next, the head of state will visit Norway , where he will hold talks with PM Jonas Gahr Støre and then Italy. pic.twitter.com/rXnSCLMIQr
Никифоров съобщи, че след Берлин президентът на Украйна ще посети и Норвегия, където в Осло ще проведе разговори с министър-председателя Йонас Гар Стьоре. Утре Зеленски ще бъде в Рим, припомня АНСА.
Вчера Зеленски заяви, че преговорите с европейските партньори за създаване на съвместна система за защита на небето ще се проведат тази седмица.