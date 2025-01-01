Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че окупираната от Русия атомна електроцентрала в Запорожие е изключена от електропреносната мрежа в продължение на седем поредни дни, предупреждавайки за „критична“ ситуация и потенциална заплаха от инцидент.

„Ситуацията е критична. Поради руските атаки централата е отрязана от електрозахранването и електропреносната мрежа. Тя се захранва с електроенергия от дизелови генератори“, каза Зеленски в ежедневното си обръщение.

„Руснаците са тези, които пречат на ремонта на електропроводите към централата и възстановяването на основната безопасност чрез своите удари. А това е заплаха за абсолютно всички“, добави той.