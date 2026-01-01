Назрява нова конфронтация между президента на Украйна Володимир Зеленски и кмета на Киев Виталий Кличко, предаде BBC Ukraine. Този път причините са подготовката на столицата за справяне с извънредни ситуации в енергийния сектор и критичната инфраструктура вследствие на руските атаки.

На фона на назначаването на нов министър на енергетиката и извънредната ситуация с украинската енергийна система заради последните руски удари в условията на сурова зима, Зеленски започна анализ на работата на редица кметове на големи украински градове.

„Направено е много. Местните власти в Харков са се подготвили. Киев, за съжаление, е направил много по-малко - в столицата е свършено твърде малко. И дори в тези дни не виждам нужната интензивност, трябва спешно да се поправи всичко това още сега. Трябва да има решения“, подчерта държавният глава във вечерното си видеообръщение на 14 януари.

Той добави още, че правното въвеждане на извънредно положение в енергийния сектор и максималното облекчаване от страна на Министерския съвет на всичко, свързано с присъединяването на резервно енергийно оборудване към мрежите, ще дадат на местните власти повече възможности за решаване на проблемите.

„В Киев и в други градове трябва да има повече пунктове за подпомагане на хората, много повече Пунктове на несъкрушимостта. Разпоредил съм да се преразгледат правилата за полицейския час: по време на извънредна ситуация можем да го отменим за някои градове и общности – там, където обстановката по сигурността го позволява“, подчерта Зеленски.

Кличко съобщи, че американски гражданин е починал при руска атака срещу Киев

Критиката възмути кмета на столицата Виталий Кличко.

„Каква „интензивност“ в работата в Киев при извънредна ситуация не вижда президентът, по-специално през последните дни, както заяви той?“, реагира емоционално градоначалникът.

Той подчерта, че служителите в общинските и енергийните дружества на столицата работят денонощно при изключително тежки условия, за да възстановят топлоподаването, водоснабдяването и електрозахранването за жителите на града.

„Подобни изявления на първо място обезценяват всеотдайната работа на хиляди хора - специалисти. Макар да не държат оръжие в ръцете си и те се борят за страната си с неуморния си труд“, подчерта Кличко.

„Поне аз говоря откровено и предупреждавам хората за изключително трудната ситуация. И не ме интересуват никакви рейтинги и фантомни избори. Извинете, отговарям Ви публично, защото през последните четири години ние с вас, г-н президент, за съжаление, никога не сме се срещали лично“, заключи Кличко.