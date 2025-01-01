Президентите на Украйна и САЩ ще се срещнат през септември, за да обсъдят гаранциите за международна сигурност. Това ще бъде продължение на преговорите, които се състояха във Вашингтон.

Украинският президент Володимир Зеленски и американският президент Доналд Тръмп ще проведат нова среща през септември, за да обсъдят подробни планове за гаранции за международна сигурност за Украйна. Това обяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в коментар за в. „Файненшъл таймс“.

Миналия месец във Вашингтон Зеленски и Тръмп проведоха преговори за първи път след дълга пауза, заедно с други европейски лидери.

Следващият кръг от преговорите ще се състои на 4 септември в Париж по покана на френския президент Еманюел Макрон.

Сред участниците са германският канцлер Фридрих Мерц, британският премиер сър Киър Стармър, генералният секретар на НАТО Марк Рюте и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

САЩ предупредиха Русия за възможни санкции, ако Кремъл не предприеме стъпки към мир с Украйна. Това беше заявено на заседание на Съвета за сигурност на ООН, където беше подчертана важността на среща между Путин и Зеленски.

Кремъл, от своя страна, твърди, че Европа пречи на усилията за мир по отношение на Украйна, които, според тях, се координират между Путин и Тръмп.

Самият Тръмп обмисля да се откаже от дипломатическите усилия по отношение на Украйна и Русия. Белият дом е разочарован от липсата на напредък и позицията на европейските лидери.

Освен това той счита среща между Путин и Зеленски за малко вероятна и сравни ситуацията с деца на детска площадка, които първо се карат, а после се радват, когато спрат.