Видеоклип със сибирски тигър, който се разхожда свободно в двор в южния окръг Дъмбовица в Румъния, се появи в социалната мрежа TikTok и беше харесан и споделен от хиляди потребители. Това предаде кореспондентът на БТА Мартина Ганчева. Хищникът е заснет отблизо, наоколо има и други животни, а снимащият коментира: „Сибирски тигър дебне. Всички елени и муфлони са се скрили зад него“. Мъжът зад кадър вика животното по име и го нарича „Шир Хан“ – името на бенгалския тигър от книгата на Ръдиърд Киплинг „Книга за джунглата“.

Сред коментарите под публикацията има и такива на хора, които твърдят, че са били на въпросното място и са държали животното на ръце, когато е било малко. Други обръщат внимание на факта, че съответните институции трябва да бъдат информирани и че случващото се там е опасно.

Полицията образува наказателно дело, за да провери законността на отглеждането на диви животни в частния зоопарк на собственика. Разследването е насочено към евентуални нарушения, свързани с произхода и условията на живот на тигъра. Лицето, което го държи, притежава зоопарк в местността Дъмбовица, Пичор де Мунте, близо до Търговище.

Миналата година, след проверка на Националната служба за екологична охрана на Румъния, му е била наложена глоба от 120 000 леи. Тогава властите са установили няколко нередности, сред които липса на екологично разрешение; неадекватни условия за отглеждане на диви животни; липса на договор за неутрализиране на животински отпадъци. По време на проверката собственикът не е могъл да предостави документите за произход на животните, някои от които са строго защитени.