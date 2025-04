Съвместно учение на въоръжените сили на Босна и Херцеговина и Националната гвардия на САЩ започна на 1 април.

41 американски военнослужищи на Националната гвардия на Мериленд пристигнаха в Босна, като част от програмата за междудържавно партньорство, предаде РСЕ.

От 1 до 8 април ще бъдат организирани поредица от съвместни дейности в областта на логистичната подкрепа и връзките с обществеността, които ще позволят на въоръжените сили на БиХ да придобият опит и да възприемат най-добрите практики, използвани от американската армия.

Chargé d‘Affaires, a.i. Daniel Koski welcomed 41 members of the Maryland National Guard to Sarajevo this morning for the largest State Partnership Program event ever held in Bosnia and Herzegovina.



