Поредица от заплахи за нападения в училища заляха през последните два дни Букурещ и други градове в Румъния, съобщават местните медии.

Румънската разузнавателна служба (SRI) съобщи, че до момента няма индикации заплахите да са реални, предаде агенция Аджерпрес.

Днес сутринта на електронна поща е получена нова заплаха, информира агенцията.

Според информация на телевизия Диджи 24 за разпит е задържан 17-годишен младеж.

„От гледна точка на SRI заплахата не е конкретна. Към днешна дата не са открити доказателства, които да сочат, че заплахата е реална. Компетентните органи са се заели със случая и работят по установяването на извършителя“, съобщи Румънската разузнавателна служба, цитирана от Аджерпрес.

Говорителят на полицията Джорджиан Драган заяви в телефонно интервю за телевизия Диджи 24, че получената днес заплаха е изпратена от същия имейл адрес, от който са били изпратени и предишните съобщения. Като нов елемент в имейла са били прикачени снимки със силно емоционално въздействие, които илюстрират въоръжено нападение в училище в САЩ, посочва Диджи 24.

Министърът на образованието Даниел Давид заяви пред медията, че образователният процес трябва да продължи нормално. Министърът каза, че имейлите представляват „много сериозни заплахи“, а отношението на обществеността към тях трябва да се базира на „основателна загриженост, а не на паника“.

Даниел Давид каза, че Министерството на образованието е в постоянен контакт с Министерството на вътрешните работи и с училищните инспекторати, а около учебните заведения е засилено присъствието на полицията и жандармерията.