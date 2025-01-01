Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че израелските заложници, останали в плен на радикалната палестинска групировка "Хамас" в ивицата Газа, трябва да бъдат освободени в понеделник или във вторник, предаде Ройтерс.

Тръмп добави, че се надява да присъства на церемонията по официалното подписване на мирното споразумение между Израел и "Хамас" в Египет.

Президентът на САЩ откри заседание на кабинета си в Белия дом, на което се обсъжда постигнатото споразумение, по силата на което заложниците в Газа трябва да бъдат освободени. Това е залегнало в договорения първи етап от споразумението за прекратяване на огъня според мирния план. Американският президент смята, че това ще доведе до "траен мир".

Междувременно специалният пратеник на Тръмп за Близкия Изток Стив Уиткоф заяви, че американският президент ще посети Египет следващата седмица, след като египетският му колега Абдел Фатах ас Сиси го покани на церемония по случай споразумението за примирие в Газа, предаде Франс прес.

"Президентът наистина ще се радва да посети Египет и се очаква да пристигне следващата седмица", каза Уиткоф на среща със Сиси, видеозапис от която беше публикуван от канцеларията на египетския президент.

От своя страна, Доналд Тръмп заяви, че "ще се опита" да пристигне в Египет за подписването на споразумението за примирие в Газа.

Израелският външен министър Гидеон Саар от своя страна заяви, че освобождаването на държаните от палестинското ислямистко движение "Хамас" израелски заложници трябва да сложи край на войната в ивицата Газа, предаде Франс прес.

"На прага сме на незабавно спиране на огъня, след като бъде одобрено решението на правителството и след като "Хамас" поеме ангажимент да освободи всички заложници в рамките на 72 часа. Мисля, че това може и трябва да сложи край на тази война", каза Саар в интервю за американската телевизия "Фокс Нюз".

Израел и "Хамас" подписаха споразумение за прекратяване на огъня в Газа и за освобождаване на държаните от палестинското движение израелски заложници в замяна на палестинци, които се намират в израелски затвори.

Това е първата фаза от плана на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа.