Четиринайсет мигранти бяха заловени в района на Калафат при опит да влязат нелегално в Румъния, съобщи днес румънската гранична полиция, цитирана от агенция Аджерпрес.

Мигрантите, които са от Ирак, Иран и Сирия, не са разполагали с необходимите документи, за да пътуват в Шенгенското пространство. Те са били заловени в нощта на 29 август в камион, паркиран в близост до пункта за таксуване при Калафат-Видин, съобщи днес Териториалният инспекторат на румънската гранична полиция.

Камионът с румънска регистрация е бил спрян за проверка от съвместен екип на гранични полицаи от Калафат и български гранични полицаи. Превозното средство е било управлявано от румънски гражданин на 49 години и се е движело по маршрут България-Румъния.

Мигрантите са били поети от българските власти, а гранична полиция води разследване за трафик на мигранти и незаконно прекосяване на държавна граница, информира Аджерпрес.