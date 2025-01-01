/ БТА

Повече от 1400 са вече загиналите при земетресението, разтърсило Източен Афганистан в неделя вечерта, заяви днес Забиула Муджахид, говорителят на правителството на талибаните, цитиран от Асошиейтед прес.

 

 

Трусът с магнитуд 6 разтърси страната в неделя късно вечерта и разруши цели села, а много хора се оказаха затрупани под развалините на домовете им.

 

 

Говорител на Националната служба за управление на кризите, причинени от бедствия в Афганистан, съобщи, че броят на жертвите може да нарасне значително. От ведомството казаха, че трусът е предизвикал свлачища в някои райони, при което цели пътища са били блокирани.

