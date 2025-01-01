Повече от 1400 са вече загиналите при земетресението, разтърсило Източен Афганистан в неделя вечерта, заяви днес Забиула Муджахид, говорителят на правителството на талибаните, цитиран от Асошиейтед прес.
Donors who turned their backs on Afghanistan in recent years must come back as the earthquake has devastated eastern Afghanistan:— Jan Egeland (@NRC_Egeland) September 2, 2025
Almost every home is damaged or destroyed. Survivors have lost almost everything.
NRC teams are on the ground, wrapping up joint assessments to… pic.twitter.com/cJUIUsb6kP
Трусът с магнитуд 6 разтърси страната в неделя късно вечерта и разруши цели села, а много хора се оказаха затрупани под развалините на домовете им.
The death toll from the Afghanistan earthquake has exceeded 2,500, with 7,000 injured.— Gul Zafar Khan (@gulzafarkhan) September 2, 2025
A state of emergency has been declared in Jalalabad.
We urgently call upon international organizations, humanitarian agencies, and global relief partners to provide immediate assistance to… pic.twitter.com/w0Kd7ZLAQn
Говорител на Националната служба за управление на кризите, причинени от бедствия в Афганистан, съобщи, че броят на жертвите може да нарасне значително. От ведомството казаха, че трусът е предизвикал свлачища в някои райони, при което цели пътища са били блокирани.