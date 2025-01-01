Над 800 души са загинали и над 2700 са ранени в източната част на Афганистан, която през нощта беше разтърсена от земетресение с магнитуд 6, последвано от поне пет вторични труса, усетени на стотици километри, сочат последни данни, обявени днес от афганистанските власти, цитирани от Франс прес.

При обявяването на новата информация на пресконференция в Кабул правителственият говорител Забиула Муджахид уточни, че 800 загинали и 2500 ранени са регистрирани само в провинция Кунар, а 12 загинали и 255 ранени – в съседната провинция Нангахар, където е бил епицентърът на земетресението, чието огнище е било на дълбочина само осем километра.

Земетресение с магнитуд 6 по Рихтер удари северната провинция на Афганистан – Кунар, съобщиха днес местните власти, цитирани от Ройтерс.

Търсенето на хора под срутените къщи продължава.

Според по-ранните данни 30 души са загинали само в едно село, съобщи Министерството на здравеопазването. То добави, че точният брой на жертвите в този район с разпръснати селца, в който често има земетресения и наводнения, все още се уточнява.

"Броят на жертвите и ранените е висок, но тъй като районът е трудно достъпен, нашите екипи все още са на място", каза говорителят на Министерството на здравеопазването Шараф Заман.

Стотици ранени са откарани в болници, добави ръководителят на информационната служба на провинцията Наджубула Ханиф и посочи, че се очаква броят им да продължи да нараства.

Спасителите работят в няколко района на планинската провинция, която около полунощ местно време бе разлюляна от земетресение на дълбочина около 10 км. То изравни със земята къщите, изградени от кал и камък, на границата с пакистанската провинция Хайбер-Пахтунхва (Северозападната провинция), съобщиха местните власти.

"Досега нито едно чуждестранно правителство не се е свързало с нас, за да осигури подкрепа в спасителните или хуманитарните дейности", заяви говорител на афганистанското Министерство на външните работи.

В Афганистан често стават земетресения, особено в планината Хундукуш, където се срещатт индийската и евразийската тектонска плоча.

Поредица от трусове стана причина за смъртта на над хиляда души миналата година, подчертавайки уязвимостта на една от най-бедните страни в света спрямо природни бедствия.