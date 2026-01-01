Елен нахлу в банка и вдигна на крак полицията в окръг Съфолк, щата Ню Йорк, предаде NOVA. Животното успяло да счупи прозорец на приземния етаж и да влезе във финансовата институция. Задействала се алармата, на която веднага се отзовали патрули на местната шерифска служба.

"Полицаите се отзоваха на сигнал за взлом и евентуален обир", посочват от Шерифската служба на окръг Съфолк и допълват: "Колегите не повярвали на очите си, когато видели кой е нарушителят".

На кадри от бодикамерата на единия от униформените се вижда как служителите на реда влизат в банката през счупения прозорец. След кратка гонитба из помещението еленът бил задържан с помощта на ласо.

Малко по-късно "нарушителят" е освободен в добро здраве, посочват от Шерифската служба на окръг Съфолк.