Вулканът Шивелуч в Камчатка изхвърли пепел на височина 7 км, изригването на вулкана представлява опасност за местните и международните въздушни превози, съобщи Камчатският филиал на Геофизическата служба на Руската академия на науките, предаде ТАСС.

"Според сеизмичните данни на вулкана Шивелуч е настъпило изхвърляне на пепел на височина около 7 000 м над морското равнище", се казва в съобщението.

Пламен Йотински/БТА
