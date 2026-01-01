Сръбският президент Александър Вучич обяви, че министрите в правителството ще бъдат сменени, ако не са съвестни и посветени на задълженията си, предава РТС.

Вучич направи това заявление вчера по време на извънредно заседание на кабинета, на което участва по покана на сръбския министър-председател Джуро Мацут.

„Или ще работят, или вие ще отидете в Скупщината (сръбския парламент) с инициатива за смяна на министрите, или аз ще го направя. Гарантирам ви, че ще осигуря мнозинство за тяхната смяна“, каза Вучич.

Той уточни, че при следващия силен снеговалеж и лошо време, ако хората останат отново без ток и вода, отговорните министри и други представители на ръководни органи ще бъдат сменени, предава кореспондентът на БТА в Белград Теодора Енчева.

В началото на годината в повече от 10 общини в Сърбия бе въведено бедствено положение, а десетки хиляди хора останаха без електричество и водоснабдяване по време в празничните дни около Коледа и Нова година.

Според Вучич трябва да бъде прекратена практиката, в която министри ползват дълги почивки и не работят с отдаденост.

"Вие сте тези, които ръководят страната, които управляват рисковете. Вие сте тези, които трябва да действат стратегически и с мисъл за бъдещето. Фактът, че някой е ирационален понякога, няма нищо общо с това какви решения ще вземете“, каза Вучич по повод ситуации, при които хора отказват да бъдат отсечени дървета в имотите им, за да се изгради и подобри електропреносната мрежа в планинските райони, които силно пострадаха от лошото време в началото на 2026 г.

По време на извънредното заседание на сръбското правителство Вучич се обърна към директорите на публичните дружества, отговорни за доставките на вода и електричество, като им каза, че ако нямат желание да работят за промяна, трябва да напуснат постовете си.

Той заяви, че се е обадил на някои директори на комунални услуги, за да им разкаже за проблемите и за факта, че много граждани нямат електричество по време на неотдавнашното студено време в Сърбия.

На извънредното заседание на правителството Вучич каза още, че светът се движи към по-нататъшно фрагментиране и конфликти и че вече не става въпрос за разделение между Запада и останалия свят, а за значително фрагментиране в рамките на Запада.

„Това е перманентен процес“, каза Вучич и добави, че светът през 2026 г. няма да бъде по-мирен, а ще бъде много по-проблематично място за живеене, отколкото беше дори през 2025 г.

Още миналата седмица по време на посещението си в Давос, където се проведе Световния икономически форум, сръбският президент Александър Вучич обяви, че иска да се проведе тематично извънредно заседание на правителството.

Тогава той предупреди министри от кабинета да не правят самостоятелни публични изявления, а вместо това да се вслушват в това, което той говори, за да не се стигне до увреждане на националните интереси на Сърбия в условията на непредсказуема и бързо променяща се международна обстановка.