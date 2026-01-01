Движението за права и свободи събра най-много гласове или подкрепата на 213 гласоподаватели. На второ място е „Прогресивна България" с 93 гласа, а на трето – „Алианс за права и свободи" с 81 глава. Това показват данните от извлечението на протоколите в трите избирателни секции, които се намираха на територията на посолството на България. На четвърто място се нареждат „Продължаваме промяната – Демократична България" с 46 гласа, а на пето ГЕРБ – СДС, за които са гласували 20 души.

„Има такъв народ" получават подкрепата на шестима гласоподаватели, „България може" – на четирима. В подкрепа на МЕЧ и „Сияние" са пуснати по три бюлетини. По два гласа получават „БСП – Обединена левица" и „Възраждане". По един глас в урните е отчетен за ПП „Народна партия истината и само истината“, партия „Пряка демокрация", партия „Движение на непартийните кандидати", партия „Национално движение Непокорна България" и „Величие".

Действителните бюлетини след гласуването в Анкара са 496, а 29 са обявени за недействителни. Четирима души са гласували с „не подкрепям никого“.

Общо 540 гласоподаватели фигурираха в списъците в началото на изборния ден. Дописаните под черта след попълване на декларации са 362 души, показват данните в официалните протоколи.

Изборният ден в Анкара започна в 7:00 ч. и приключи в 20:00 ч., без да се налага да бъде удължен.