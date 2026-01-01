През изминалата нощ дронове, управлявани от Центъра за специални операции "Алфа" на Службата за сигурност на Украйна (ССУ), нанесоха удари по един от най-големите заводи за експлозиви в Русия и Европа - "Метафракс кемикалс", съобщиха представители на ССУ пред Укринформ.

"Дроновете на Центъра за специални операции "Алфа" на ССУ извършиха нов удар дълбоко навътре в Русия. Тази нощ те нанесоха удар по един от най-големите производители на метанол в Русия и Европа - завода "Метафракс кемикалс", разположен в руския Пермски край, на повече от 1600 км от границата с Украйна", каза представител на ССУ.

По думите му заводът произвежда метанол, хексамин, урея и пентаеритритол - химични компоненти, използвани в производството на експлозиви и други материали за военни цели. Заводът е част от отбранителната промишленост на Русия и е подложен на международни санкции.

Русия за пореден път атакува енергетиката в Одеса, щетите са сериозни

ССУ отбеляза също, че ударите по такива обекти намаляват темпото на производството на боеприпаси, затрудняват доставките на ресурси за армията и пряко засягат интензивността на бойните операции срещу Украйна.

"СУУ продължава систематично да нанася удари по предприятия, които снабдяват отбранителната индустрия на Русия със суровини и компоненти за производство на оръжие", добави представителят на украинската Служба за сигурност.

Местни канали в "Телеграм" съобщиха за най-малко шест експлозии в помещенията на завода и евакуацията на работниците му. Според предварителна информация ударите са засегнали производствено съоръжение за метанол, заяви още ССУ.

Службата за сигурност на Украйна съобщи също така, че украински дронове са нанесли удар по петролен терминал на Таманския полуостров, в руския Краснодарски край, отбелязва Ройтерс.

Служител на ССУ посочи, че това е втори украински удар по петролното съоръжение от 22 януари тази година насам.

Изстреляни от Украйна дронове са поразили девет руски рафинерии от началото на годината, съобщи днес командирът на украинските сили за безпилотни системи Роберт Бровди.

Руската противовъздушна отбрана е свалила 27 украински дрона, включително 4 - над Пермския край, съобщи Министерството на отбраната на Русия, цитирано от ТАСС.

"На 17 февруари от 7:00 ч. до 9:00 ч. московско време силите на противовъздушната отбрана унищожиха или прехванаха 27 украински дрона: по 4 - над полуостров Крим и над Пермския край, 3 - над Краснодарския край, 1 - над Белгородска област и 15 над акваторията на Черно море", съобщиха от ведомството.

Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди тази информация от бойното поле чрез независими източници.