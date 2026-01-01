Русия започна в западните си райони разполагането на севернокорейски сили и е възможно те да бъдат въоръжени със 120 балистични ракети и шест пускови установки, предназначени за удари по Украйна, заяви представител на украинското военно разузнаване, цитиран от Ройтерс.

Украйна изпитва сериозен недостиг на високотехнологични системи за противовъздушна отбрана, а Русия се стреми да се възползва от това чрез по-широко използване на балистични ракети, които са значително по-трудни за прехващане, отбелязва агенцията.

От края на 2023 г. Русия е използвала десетки севернокорейски балистични ракети срещу Украйна. Разполагането на севернокорейска ракетна част обаче би представлявало нов етап в задълбочаващото се военно сътрудничество между Москва и Пхенян.

Представителят на Главното управление за разузнаване (ГУР) на Украйна Андрий Черняк заяви, че Русия възнамерява да разположи подразделението, състоящо се от около 90 севернокорейски военнослужещи във Воронежка област.

Украински представител, запознат със ситуацията, заяви пред Ройтерс, че САЩ са информирани за разполагането на севернокорейските сили.