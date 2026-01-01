Двама служители на мироопазваща мисия на ООН бяха убити при нападение, извършено от неизвестни лица срещу патрул в Южен Судан, предаде ДПА, като се позова на изявление на организацията.

Трима служители на мироопазващата мисия, двама местни полицаи и двама цивилни служители на ООН са били ранени при засадата, съобщи Мисията на ООН в Южен Судан.

Националността на убитите миротворци към момента не е известна, отбелязва ДПА. Около 12 000 войници, полицаи и цивилни служители са разположени в момента в Южен Судан като част от мироопазваща мисия, чиято цел е да помогне за стабилизирането на Южен Судан с население от около 12 милиона души.

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Откакто Южен Судан получи независимост от Судан през 2011 г., животът там е белязан от борби за власт и насилие. Смята се, че около 400 000 души са били убити в гражданската война, която бушуваше в Южен Судан от 2013 г. до 2018 година.

От 2025 г. ситуацията в сферата на сигурността отново се е влошила, като ООН предупреждава, че Южен Судан рискува да се върне към мащабен конфликт. Патрулът на ООН се придвижвал към Паджут в щата Джонглей, когато попаднал в засада „от неидентифицирани въоръжени лица“, се казва в изявление на мисията.

Мисията е разположила екип за бързо реагиране, за да гарантира сигурността в района и да подкрепи спешните мерки, се посочва още в изявлението. „Атаките срещу миротворците на ООН могат да представляват военни престъпления съгласно международното право, включително международното хуманитарно право“, се отбелязва в него.

Ръководителката на мисията Анита Кики Гбехо призова властите „да направят задълбочено и незабавно разследване, за да се гарантира, че отговорните лица ще бъдат предадени на правосъдието“.