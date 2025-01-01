Никой не трябва да оказва натиск върху Украйна да прави териториални отстъпки — вместо това натискът трябва да бъде върху Русия, за да прекрати агресията си, написа в „Екс“ полският премиер Доналд Туск, цитиран от Укринформ.

„Никой от нас не трябва да оказва натиск върху (украинския президент Володимир) Зеленски по отношение на териториални отстъпки. Всички трябва да оказваме натиск върху Русия, за да прекрати агресията си. Политиката на отстъпки никога не е била път към справедлив и траен мир“, каза Туск.

Укринформ припомня, че в медиите се появи информация, че по време на преговорите в Белия дом специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп Стив Уиткоф е оказал натиск върху Украйна да отстъпи Донецка област на Русия.

Тръмп: Конфликтът в Украйна ще приключи със загуба на територии за Киев

По време на срещата си с американския президент Доналд Тръмп на 17 октомври украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е готов да се присъедини към предстоящата среща на Тръмп с (руския президент Владимир) Путин в Будапеща.