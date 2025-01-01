Украйна ще загуби част от територията си, ако конфликтът бъде разрешен. Това заяви днес президентът на САЩ Доналд Тръмп в интервю за Fox News.



"Той (руският президент Владимир Путин) ще вземе някои неща. Искам да кажа, те са се борили и той е спечелил определено имущество“, заяви той.



Така американският лидер отговори на въпрос дали смята Путин за готов или отворен към идеята за прекратяване на конфликта "без да се отнема значително имущество от Украйна“, като допълни отговора си с шега:



"Знаете ли, ние сме единствената държава, която влиза, печели война и след това си тръгва.“



Тръмп коментира и въпроса за военните доставки за Въоръжените сили на Укракрайна (ВСУ). Той заяви, че не може да застраши Съединените щати, като прехвърля оръжия на Украйна за сметка на американските интереси.



"Не можем да прехвърлим всичките си оръжия на Украйна. Просто не можем да направим това. <…> Не мога да застраша Съединените щати“, уточни той.



В петък Тръмп се срещна с украинския президент Володимир Зеленски във Вашингтон. Според CNN той е обявил по време на срещата, че Украйна няма да получи ракетите с голям обсег. Axios отбеляза, че преговорите са били напрегнати, като американският лидер е изглеждал твърд в решението си.