Американският президент Доналд Тръмп обеща днес да реши проблема с престъпността в Чикаго, като го определи като "най-опасния град в света, и то с голяма разлика", предаде Франс прес.

"Ще реша проблема с престъпността, както направих във Вашингтон", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл", като намекна за разполагането на федерални сили за поддържане на реда в столицата на САЩ.

След Лос Анджелис през юни и Вашингтон в средата на юли, правителството на Тръмп заплаши да изпрати федерални полицаи и военни, като членове на Националната гвардия, и в други управлявани от демократите градове като Чикаго, Ню Йорк, Балтимор или Бостън, отбелязва АФП.

В неделя американските демократи предупредиха за "нашествие" на военните в Чикаго.

Губернаторът демократ на щата Илинойс Джей Би Прицкър, един от видните опоненти на президента републиканец, обвини милиардера, когото по-рано нарече "диктатор", че с това разполагане на сили се опитва да повлияе на междинните избори догодина.

"Прицкър отчаяно се нуждае от помощ, просто още не го знае", посочи днес Тръмп в "Трут Соушъл".

Кметът на Чикаго, демократът Брандън Джонсън, от своя страна издаде указ, който ограничава правомощията на евентуални федерални сили за поддържане на реда.

Във Вашингтон, където подобни сили са разположени от средата на миналия месец, въоръжени войници, оборудвани с бронирани автомобили, патрулират по улиците и в метрото, особено в близост до национални институции и паметници, отбелязва АФП.