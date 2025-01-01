Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще разположи военни и федерални служители по сигурността във Вашингтон в опит да ограничи насилствената престъпност в столицата. Републиканският лидер обяви на пресконференция в Белия дом, че планира да постави столичната полиция на Вашингтон под пряк федерален контрол и да изпрати Националната гвардия.

Тръмп, осъден за престъпление и помилвал около 1500 участници в щурма на Капитолия през 2021 г., се оплака, че полицията и прокурорите не са достатъчно твърди. Той отдавна заплашва федералните власти да поемат управлението в столицата, твърдейки, че престъпността там е „напълно извън контрол“, въпреки че официалните данни сочат спад на насилствените престъпления спрямо 2023 г.

„Днес е Денят на освобождението във Вашингтон и ще си върнем столицата“, каза той. Новият подход напомня за твърдата му имиграционна политика, при която беше затворена южната граница и бяха разположени активни военни части срещу протестиращи в Лос Анджелис. Президентът добави, че планира да приложи подобни мерки и в други „раздирани от престъпност“ градове, включително Ню Йорк и Чикаго.

За разлика от 50-те щата, Вашингтон има специален статут, който ограничава автономията му и дава на Конгреса извънредни правомощия върху местните дела. От 70-те години насам Законът за самоуправление позволява на жителите да избират кмет и градски съвет, но Конгресът все още контролира бюджета на града.

Тръмп обяви в социалните мрежи, че иска да „спре насилствената престъпност“ и да премахне палатковите лагери на бездомни, след като миналия месец подписа заповед, улесняваща арестите на бездомни. В публикация от неделя той нареди бездомните „да се изнесат“ от града, обещавайки, че ще им бъдат предоставени „места за живеене, но ДАЛЕЧ от столицата“, а престъпниците ще бъдат затваряни „много бързо“.