Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Чикаго и Ню Йорк - градове, управлявани от демократите, ще бъдат "следващите", които ще бъдат поставени под контрола на федералните сили на реда, както е столицата Вашингтон, с цел борба срещу престъпността, предаде Франс прес.

Тръмп миналата седмица заяви, че престъпността в столицата на САЩ е изляза извън контрол и разположи по улиците на Вашингтон служители на Националната гвардия и федерални агенти.

"Ще направим нашите градове много, много безопасни. Чикаго е в хаос, така че вероятно ще бъде следващият", заяви президентът на САЩ от Овалния кабинет и добави, че федералните сили на реда "ще помогнат (след това) и на Ню Йорк".

"Както знаете, постигнах отлични резултати сред чернокожото население и те искат да се случи нещо. Затова мисля, че Чикаго ще бъде следващата ни цел, а след това ще помогнем и на Ню Йорк", увери президентът републиканец.

През последната година равнището престъпността и броят на убийствата са намалели както във Вашингтон, така и в Чикаго, отбелязва Ройтерс.

Кметът на Чикаго Брандън Джонсън каза, че се отнася сериозно към изказването на Тръмп, но добави, че не е получил официално известие от федералното правителство, че ще в града ще бъдат разполагани военни части или че се очакват някакви други извънредни мерки.

Кметът на Чикаго определи подхода на Тръмп като "некоординиран, неоправдан и нездрав". "Има много неща, които федералното правителство може да направи, за да ни помогне да намалим престъпността и насилието в Чикаго, но изпращането на военни не е едно от тях", добави Джонсън.

Ню Йорк също отчита постоянен спад на насилието през последните десетилетия и в момента броят на убийствата там е сравнително малък спрямо останалите големите американски градове, отбелязва Ройтерс.

Тръмп заплаши и с намеса на федералното правителство също и управлявания от демократите Сан Франциско.

Президентът републиканец представя действията си като спешна мярка, с която да помогне на хората да се почувстват отново в безопасност. Демократите и други негови критици обаче смятат, че целта му е да надхвърли конституционните си правомощия и да установи федерален контрол върху градовете, управлявани от Демократическата партия.

Десетата поправка на Конституцията на САЩ по принцип не позволява на федералното правителство да назначава държавни или общински служители и да се намесва в правосъдните и наказателните системи на отделните щати, освен ако не не са констатирани нарушения на конституционните права на гражданите.