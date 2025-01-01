/ БТА

В профила си в социалната мрежа TruthSocial президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че заложниците, държани в Газа, ще бъдат освободени само "когато "Хамас" бъде конфронтирана и унищожена". Това предаде The Times of Israel.

"Колкото по-скоро се случи това, толкова по-големи ще бъдат шансовете за успех. Помнете - аз бях този, който договори и освободи стотици заложници, върнати в Израел (и Америка!). Аз бях този, който сложи край на 6 войни само за 6 месеца. Аз бях този, който УНИЩОЖИ ядрените съоръжения на Иран. Играйте, за да ПОБЕДИТЕ, или въобще не играйте! Благодаря за вниманието ви по този въпрос!", гласи публикацита му.

По темата

The Times of Israel
Последвайте ни

Свят