В профила си в социалната мрежа TruthSocial президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че заложниците, държани в Газа, ще бъдат освободени само "когато "Хамас" бъде конфронтирана и унищожена". Това предаде The Times of Israel.

Trump: We will only see the return of the remaining hostages when Hamas is confronted and destroyed!!! pic.twitter.com/rW8EQSbH1b — Amit Segal (@AmitSegal) August 18, 2025

"Колкото по-скоро се случи това, толкова по-големи ще бъдат шансовете за успех. Помнете - аз бях този, който договори и освободи стотици заложници, върнати в Израел (и Америка!). Аз бях този, който сложи край на 6 войни само за 6 месеца. Аз бях този, който УНИЩОЖИ ядрените съоръжения на Иран. Играйте, за да ПОБЕДИТЕ, или въобще не играйте! Благодаря за вниманието ви по този въпрос!", гласи публикацита му.