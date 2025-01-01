Делегация на палестинската групировка "Хамас" получи в Египет от посредниците ново предложение за прекратяване на огъня в ивицата Газа, предаде Франс прес.

"Предложението е рамка на споразумение за започване на преговори за постоянно спиране на огъня. "Хамас" ще проведе вътрешни консултации с ръководството си и с лидерите на съюзнически групировки", заяви източник от Кайро пред АФП.

Текстът повтаря основните положения на предишно предложение на САЩ, предвиждащо 60-дневно примирие и освобождаването на два етапа на израелските заложници, отвлечени на 7 октомври 2023 г. по време на безпрецедентната атака на "Хамас" срещу Израел, която предизвика войната в Газа.

По-рано тази сутрин американското издание "Аксиос", цитирано от ТАСС, съобщи, че премиерът на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани ще се срещне днес в град Ел Аламейн с египетския президент Абдел Фатах ас Сиси и с представители на радикалната палестинска организация, за да "проведе преки преговори с "Хамас" и други палестински групировки за разрешаване на конфликта".

Вчера египетски и катарски посредници са се срещнали с палестинската делегация и са ѝ предали новите предложения за прекратяване на огъня в ивицата Газа и освобождаване на израелските заложници. Според източници вчерашната среща не е довела до съществен напредък, затова катарският премиер е решил днес да пътува за Египет, пише "Аксиос".